Новая группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Курской области
Группа боевиков ВСУ сдалась в плен российским бойцам в Курской области
Фото, видео: 5-tv.ru
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Им обеспечиваются права в соответствии с российскими и международными нормами.
Новая группа украинских боевиков сдалась в плен в Курской области. Они попали в окружение под Суджей.
«Я был на совещании по роду своей должности. И вот нам сказали, что мы вот идем за 80-й, 82-й бригадой штурмовой занять позиции на окружной дороге Суджи. Для меня был шок, то есть мы были в Сумской области. Я единственное задал вопросы: „почему туда?“ и „а дальше что?“ На что мне комбат не ответил», — рассказал военнопленный Вячеслав Погибенко.
В плену им гарантирована жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.
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