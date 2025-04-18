Новая группа боевиков ВСУ сдалась в плен в Курской области

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Группа боевиков ВСУ сдалась в плен российским бойцам в Курской области

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Курская область

Им обеспечиваются права в соответствии с российскими и международными нормами.

Новая группа украинских боевиков сдалась в плен в Курской области. Они попали в окружение под Суджей.

«Я был на совещании по роду своей должности. И вот нам сказали, что мы вот идем за 80-й, 82-й бригадой штурмовой занять позиции на окружной дороге Суджи. Для меня был шок, то есть мы были в Сумской области. Я единственное задал вопросы: „почему туда?“ и „а дальше что?“ На что мне комбат не ответил», — рассказал военнопленный Вячеслав Погибенко.

В плену им гарантирована жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

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