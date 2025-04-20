В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 45 0

В субботу Владимир Путин объявил о прекращении огня на время праздника, но предупредил о возможных провокациях.

В пасхальное перемирие ВСУ нанесли удар по Донецку

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

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Тема:
Пасха 2025

В пасхальное перемирие, о котором объявила Россия, украинские военные нанесли удар по Донецку. Об этом 20 апреля рассказал корреспондент «Известий», находившийся на месте событий.

Он подчеркнул, что системы противовоздушной обороны (ПВО) были задействованы неоднократно.

«Прилет в районе „Мотеля“. Дважды сработали системы ПВО», — рассказал корреспондент.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 19 апреля объявил о временном прекращении огня в связи с празднованием Пасхи. При этом он отметил, что российские военные должны быть готовы к возможным нарушениям и провокациям со стороны украинских военных.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Украины соблюдать режим прекращения огня в связи с празднованием Пасхи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в субботу, 19 апреля, президент России Владимир Путин встретился с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым в Кремле. В рамках встречи президент объявил о временном прекращении огня во время празднования Пасхи. Это решение было принято из гуманитарных соображений, и с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля все боевые действия будут приостановлены.

Тема:
Пасха 2025
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