Путин встретился в Кремле с главой Генштаба Герасимовым: главное

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 1 432 0

Объявленное Путиным пасхальное перемирие началось в зоне СВО

Путин встретился в Кремле с главой Генштаба Герасимовым: главное

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Тема:
Пасха 2025

С 18:00 мск начало действовать пасхальное перемирие.

Президент России Владимир Путин встретился с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым в Кремле. Главное — в материале 5-tv.ru.

Пасхальное перемирие

В ходе встречи глава государства объявил пасхальное перемирие, «руководствуясь гуманитарными соображениями» — ВС РФ останавливают все боевые действия с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

Путин призвал Киев поддержать инициативу. Российский лидер считает, что ход перемирия покажет готовность украинской стороны к усилиям по урегулированию.

Герасимов уже отдал соответствующие указания командованию группировок войск. В Минобороны уточнили, что режим прекращения огня будет соблюдаться российской группировкой войск — при условии его взаимного соблюдения Киевом.

Пасха Христова в этом году отмечатеся 20 апреля — совпадает для западной и восточной ветвей христианства.

Поздравления с праздником Пасхи

Выступая в Великую субботу, Путин в поздравил военнослужащих, исповедующих христианство и сражающихся за Россию, со светлым праздником.

«Поздравляю всех — у нас в стране и в мире, — кто празднует наступающий день, чтит и уважает его», — сказал президент.

Также Путин попросил Герасимова передать бойцам свои поздравления и выразить благодарность «за службу Отечеству, а также за самоотверженность и героизм».

Готовность к переговорам

В ходе встречи с Главой Генштаба Путин напомнил о том, что Россия всегда была готова к переговорам и приветствует стремление других стран к справедливому урегулированию по Украине.

«Всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента [США Дональда] Трампа, наших китайских друзей, председателя Китайской Народной Республики [Си Цзиньпина], стран БРИКС, всех сторонников к справедливому, мирному урегулированию украинского кризиса», — сказал российский лидер.

Ситуация в Курской области

В свою очередь Герасимов доложил Путину, ситуация в зоне спецоперации для России благоприятная — в настоящее время все шестьруппировок войск ведут наступление по 11 направлениям.

Также глава Генштаба заявил об освобождении почти всей Курской области — 99,5% территории региона зачищены от противника. Финальный этап операции проходит под особым контролем.

По поручению президента Герасимов должен представить отдельный доклад после завершения зачистки в Курской и Белгородской областях. Особое внимание — к ьтерриториям, где ранее наблюдалась активность диверсионных групп противника.

В Белгородской области полностью зачищена Демидовка, в Поповке группа боевиков ВСУ оказалась в изоляции. В Курской области продолжается зачистка монастыря в Горнале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой. Он подчеркнул: зло не исчезло, но человек обрел возможность силой благодати Божией бороться с ним и побеждать — через покаяние, молитву и причастие.

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