«Это сложно»: почему Колин Фаррелл подыскивает приют для сына с инвалидностью
Колин Фаррелл подыскивает приют для взрослого сына с инвалидностью
Фото: www.globallookpress.com/Ron Adar
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Наследнику актера уже 21 год, он страдает редким заболеванием.
Актер Колин Фаррелл и его бывшая партнерша, модель Ким Борденаве, рассматривают возможность передать своего сына Джеймса в специализированный приют. Ему 21 год, он живет с синдромом Ангельмана — редким заболеванием, которое ограничивает речь, развитие и способность к самостоятельной жизни.
По словам актера, решение продиктовано страхом за будущее сына.
«Это сложно — некоторые родители говорят: „Я хочу сам заботиться о своем ребенке“. Я это уважаю. Но я в ужасе от мысли: если завтра у меня случится сердечный приступ и, не дай бог, мать Джеймса, Ким, попадет в автокатастрофу и ее тоже не станет, то Джеймс останется один?» — говорит он в интервью Candis Magazine.
Родители хотят успеть выбрать подходящее учреждение, пока могут сами контролировать ситуацию, а не полагаться на государство, которое может направить Джеймса куда угодно, не спрашивая мнения близких.
Фаррелл подчеркивает: важен не просто уход, а чувство дома. Они ищут место, где сын будет чувствовать связь, где смогут навещать его и забирать к себе на время.
«Мы хотим, чтобы он нашел место, где он сможет жить полной и счастливой жизнью», — делится актер.
Он также напомнил, что после 21 года люди с особенностями теряют доступ к многим программам поддержки.
«Все меры безопасности, которые были введены — специальные классы образования — все это уходит. Таким образом, у вас остается молодой человек, который должен стать неотъемлемой частью нашего современного общества, но чаще всего остается позади», — объясняет Фаррелл.
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