Ресторан горит в центре Москвы

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 38 0

Информация о пострадавших уточняется.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Грузинский ресторан «Джонджоли» горит на Пятницкой улице в центре столицы. Об этос сообщил источник 5-tv.ru.

На месте ЧП работают специалисты МЧС РФ. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в этот день четверо детей погибли в результате пожара в Челябинской области. Трагический инцидент произошел в городе Юрюзань, об этом писал 5-tv.ru.

По прибытии подразделений горел частный дом, пламя также перекинулось на надворные постройки и кровлю соседнего строения — так же частного владения.

Стало известно, что во время пожара в доме находились только дети: девочка 12 лет, мальчик семи лет и два мальчика-близнеца пяти лет.

Для ликвидации возгорания были задействованы 23 специалиста МЧС и шесть единиц техники. В результате удалось потушить огонь на территории площадью 160 квадратных метров.

С семьей погибших детей работают местные психологи из пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

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