Канаева покинула тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике

Двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева объявила об уходе из тренерского штаба сборной России по художественной гимнастике. Об этом она написала в соцсетях.

«2015–2025. Я хочу выразить благодарность каждому человеку, с кем мне посчастливилось работать в сборной. Ваши усилия и поддержка сделали этот опыт незабываемым!» — отметила она.

В тренерском штабе российской сборной спортсменка работала около десяти лет. В 2008 году Канаевой было присвоено звание заслуженного мастера спорта России.

Спортсменка дважды становилась олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Она завоевала золото в Олимпийских играх за 2008 и в 2012 годы, а также является семнадцатикратной чемпионкой мира.

Ранее, писал 5-tv.ru, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева указала на предвзятое отношение FIG к российским гимнастам. Она подчеркнула, что все члены штаба ожидают, что функционирующие на данный момент процессы по отбору участников соревнований пройдут модернизацию и отечественные спортсмены в ближайшее время вновь продемонстрируют умения на мировой арене.