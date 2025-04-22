Дипломатическое поражение: что будет, если США выйдут из переговоров по Украине

Вашингтон готов помогать только в том случае, если Киев наконец настроится на мир.

Выход США из переговорного процесса по Украине — это поражение администрации американского президента Дональда Трампа. Оппоненты могут обвинить лидера Штатов в слабости и демагогии, пишут издание EADaily.

Для США ситуация усложняется также тем, что перемирие в секторе Газа не было продлено. Если при таком раскладе американская сторона покинет переговоры по украинскому конфликту, это будет означать провал на дипломатическом поприще.

Условие выхода США из переговоров — попытка саботажа от одной из сторон. Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты уже потратили много ресурсов и времени на помощь Украине, так что теперь разумно будет сосредоточиться на другом.

Администрация Трампа готова помогать только в том случае, если Киев будут демонстрировать стремление уладить конфликт. Иначе Вашингтон предпочтет «заняться чем-то еще».

Многие западные эксперты уверены, что заявления Трампа и Рубио — попытка надавить на Украину, чтобы ускорить заключение мира. Это может сработать, потому что ЕС и Украина боятся оставаться один на один с Россией в переговорном процессе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что рейтинг одобрения Трампа в США достиг рекордно низкой отметки.