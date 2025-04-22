Объявлены номинанты «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА»

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 18 0

За звание лучших поборются Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Artik & Asti и многие другие.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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В Москве состоялся торжественный гала-ужин национальной музыкальной «Премии МУЗ-ТВ 2025. ЛЕГЕНДА», на котором был объявлен шорт-лист главных номинаций грядущего события.

В этом году в номинации «Лучшая исполнительница» представлены Мари Краймбрери, Люся Чеботина, Zivert, Полина Гагарина и другие. За звание «Лучший исполнитель» будут бороться Дима Билан, Филипп Киркоров, MOT и прочие.

В свою очередь, в категории «Лучшая группа» были представлены Artik & Asti, «Моя Мишель», Группировка «Ленинград», а в номинации «Прорыв года» — BEARWOLF, Татьяна Куртукова, MONA и другие.

Кроме того, артисты поборются между собой в номинациях «Лучший альбом», «Лучшая песня», «Лучшее видео», «Лучший сольный концерт», «Лучшая cover-версия», «Лучшая коллаборация», а также диджитал-номинации «Лучший в сети», в которой представлены SHAMAN, Ольга Бузова, Amirchik, Руки Вверх! , Егор Крид и другие.

Теперь дело остается за зрительским голосованием — лучших определят россияне. Торжественная же церемония вручения Премии МУЗ-ТВ состоится 7 июня на площадке Live Арена.

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