«Не удирал»: Шляфман высказался перед приговором по делу Талькова

Продюсер настаивает на своей невиновности.

Приговор по делу музыкального продюсера Валерия Шляфмана, которого обвиняют в убийстве известного певца Игоря Талькова и в покушение на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова, будет оглашен сегодня в суде Санкт-Петербурга. В беседе с источником 5-tv.ru Шляфман выразил недовольство процессом и заявил, что уверен в своей невиновности.

«Не может быть этот приговор справедливым и честным. Начиная с 1992 года, полное вранье. Полная фальсификация фактов, отказ от слушания свидетелей, которые подтверждают, что я не виновен», — сказал Шляфман.

Он также отметил, что следователи отпустили директора и охранника певицы Азизы Игоря Малахова, который, по его словам, имел условный срок и применял оружие в момент конфликта.

Шляфман подчеркнул, что не скрывался от правосудия.

«Удирать — не удирал. Я сообщил Тане (вдова певца Игоря Талькова. — Прим. ред.), что собираюсь уезжать в Израиль, и она об этом знала», — добавил собеседник.

При этом он указал на то, что конфликт, приведший к трагедии, начался после того, как Тальков якобы ударил Малахова.

Упоминаемые трагические события произошли 6 октября 1991 года во время концерта в петербургском дворце спорта «Юбилейный». По версии следствия, в ходе конфликта Шляфман выстрелил в Игоря Малахова, однако смертельное ранение получил Тальков.

Изначально уголовное дело было возбуждено против Малахова, но экспертиза установила, что выстрел произвел именно Шляфман. С тех пор он пытался направить расследование по ложному следу, обвиняя других. В 2021 году следствие возобновило дело, и Шляфман был объявлен в международный розыск. Государственный обвинитель запросил для Валерия Шляфмана 14 лет колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что на рубашке Шляфмана найдены следы крови троих человек.