В Петербурге ловят организаторов незаконных экскурсий по крышам

В Петербурге активные жильцы и полиция проводят совместные рейды и облавы на организаторов экскурсий по крышам. С приходом тепла и знаменитых белых ночей исторический центр Северной столицы, а вернее — ее парадные, чердаки и кровлю буквально оккупируют толпы туристов. Причем, далеко не все экскурсии проходят по согласованию с управляющими компаниями. А желающие сделать эффектное фото на крыше не только нарушают покой жильцов, но и рискуют собственной жизнью. На что готовы пойти организаторы таких туров ради больших денег, расскажет корреспондент «Известий» Максим Бажанов.

Кровля под ногами гремит, страховки нет, гид идет сам по себе впереди. Так проходит нелегальная экскурсия по крышам на Невском проспекте — за 1900 рублей.

Безопасность людей их не волнует. Прибыль слишком высока, чтобы думать о здоровье клиентов. По нашим данным, в лучший сезон руферы зарабатывают до 20 миллионов рублей. За такие деньги они забывают и о комфорте жителей домов, по которым гуляют.

В доме на канале Грибоедова устали бороться с прогулками по крыше. Дом пользуется популярностью у туристов. В летний сезон, особенно во время белых ночей, на нее взбираются каждый день. Группы по несколько десятков человек.

«Они могли сесть, распивать алкогольные напитки, говорить о любви. Ничего такого нет стремного, но в 6 утра это как-то „ту мач“», — жалуется местный житель Дмитрий Белов.

«Я не знаю, в определенные часы, не в определенные просто мы слышим. Мы слышим, как они там бегают по крышам, как лошади, извините», — добавляет еще одна жительница города

Что интересно: доступ на крышу чаще всего предоставляют сами жильцы или же управляющие компании. Конечно же, за деньги. Об этом нам рассказали бывшие гиды. Некоторые чердаки в центре города, по их словам, в принципе никогда не закрываются. Мы такой нашли.

Попасть на чердак не составляет труда — дверь банально открыта. Но и на саму крышу выйти тоже просто. Все что защищает этот выход — два шпингалета. Один, второй и — вуаля — доступ на крышу открыт.

Еще один вариант получить ключи — бартер. Например, герои нашего сюжета делали ремонт кровли в обмен на доступ к крыше.

«На те локации, которые водили мы — у нас были определенные договоренности с местными жителями, у нас были проклеены дорожки, мы делали все так, чтобы местные жители не слышали от слова совсем. Ну грубо говоря, мы с местными здоровались», — рассказывает один из бывших «экскурсоводов».

На контакт с местными жителями и управляющей компанией шли организации старой школы. Новая, по словам гидов, берет силой: ломают замки, запугивают жителей, буквально захватывают крыши домов. Что поменяло методы борьбы честных управляющих компаний и полиции.

«У нас есть концепция с правоохранительными органами, будем обходы делать, начиная с этой недели. И все праздники мониторить, смотреть, опечатываем регулярно чердаки», — говорит представитель ЖКС № 2 Центрального района.

На руферов теперь заводят реальные уголовные дела. Например, в прошлом году перед судом предстал организатор экскурсий по крышам домов на Гороховой улице. За оказание небезопасных услуг Константин Бойко был осужден на два года условно с испытательным сроком полтора года. Также его оштрафовали на 200 тысяч рублей.

Такие примеры заставили предпринимателей перейти в другие сферы туризма. Как итог, гулять по крышам сейчас водят не более пяти фирм. Раньше их было в четыре раза больше.

«Остались только те, кто взятками пытаются откупаться. Ведут полукриминальную жизнь. Употребляют наркотики. Есть даже представители нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть, вот такие представители остались. Остальные все ушли», — рассказывает бывший «экскурсовод».

Если это действительно так, прогулки по крышам стали опаснее, чем когда-либо. Но туристы об этом редко задумываются, когда соглашаются на прогулку по крышам Петербурга. Красивые фотографии в этом случае играют главную роль.