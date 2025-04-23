«Очень хотелось это сделать»: Борисов публично признался в любви своим родным

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 42 0

Юра Борисов публично признался в любви к своим родителям

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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Трогательные слова актер произнес на премьере нового сериала.

Актер Юра Борисов признался в любви своим родителям со сцены. Артист выразил свои чувства на премьере сериала «Урок», на которой присутствовал корреспондент 5-tv.ru.

«В таком случае тоже хочу признаться в любви своим маме и папе. Они, к сожалению, не в зале, но, тем не менее, я бы тоже хотел это сделать. И я рад, что вы все являетесь свидетелями этого момента. Мама, папа, я вас люблю! Спасибо!», — произнес Борисов.

Знаменитость также отметил свою супругу, актрису и личного агента Анну Шевчук. Он пошутил, что она для него не только жена, но и психотерапевт. Своей избраннице артист также признался в теплых чувствах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Марк Эйдельштейн признался в зависти Юре Борисову. Артист обнаружил в себе темную сторону, которая ему не понравилась. Он боится остаться не таким известным, как его коллега по оскароносной ленте «Анора». Ведь Борисова номинировали на престижную премию, а Эйдельштейна — нет.

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