Губернатор Владимирской области рассказал о последствиях детонации боеприпасов

Взрыв в Киржачском районе произошел накануне.

В Киржачском районе Владимирской области, где накануне произошла детонация боеприпасов, больший разрушений не выявлено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

«Утром объехали с коллегами населенные пункты в зоне ЧС, оценили ущерб. Побывали на производственном предприятии, где есть незначительные повреждения», — добавил Авдеев.

По словам чиновника, значительные разрушения отсутствуют. В основном, в домах и квартирах выбиты стекла, но серьезных последствий для инфраструктуры — нет.

Детонация боеприпасов на территории воинской части 22 апреля произошла вследствие возгорания, как сообщили в Минобороны России. Причиной пожара стали нарушения безопасности при работе с взрывчатыми материалами.

Позднее стало известно, что в результате инцидента пострадали четыре человека, трое из которых были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru писал, что во Владимирской области в результате столкновения двух грузовиков погибли два человека, еще двое получили травмы. По данным ведомства, инцидент произошел на 23-м километре автодороги Р-132.

Один из автомобилей после удара оказался в кювете.