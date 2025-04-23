Россия ввела персональные санкции против членов парламента Великобритании. 21 представитель, попавший в так называемый «стоп-лист», теперь лишен возможности посещать Россию. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Ответные меры стали реакцией на продолжающийся антироссийский курс Лондона, заявили в МИД РФ. Ведомство подчеркнуло, что такие «враждебные высказывания и необоснованные обвинения» со стороны британских политиков способствуют ухудшению отношений между странами и препятствуют нормализации диалога.

Россия продолжит работу по расширению списка. В Москве внимательно следят за риторикой британских властей и намерены отвечать на каждый шаг, который, по их мнению, вредит двусторонним отношениям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что западные страны могут сделать все возможное, чтобы сохранить текущий режим на Украине. Как отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, речь о проведении выборов на украинских территориях даже не ведется.

Лавров объяснил, что Россия, ведя переговоры с западными странами для решения конфликта на Украине, стремится проверить Незалежную на ее добросовестность.