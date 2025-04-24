Врач назвала связанные с покалыванием в руке заболевания

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Терапевт Волгина: Покалывание в руке может говорить о проблемах с позвоночником

Врач назвала связанные с покалыванием в руке заболевания

Фото: 5-tv.ru

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Чаще всего этот симптом связан с патологиями позвоночника.

Проснулись с неприятным ощущением покалывания и так называемыми мурашками в руке? Возможно, вы просто спали в неудобной позе и передавили ее. А может быть, организм сигнализирует о куда более серьезных проблемах со здоровьем. Об этом в интервью изданию Lenta.ru рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.

Как отметила доктор, чаще всего этот симптом связан с патологиями позвоночника. Например, это может быть сдавление нерва, при котором появляются мурашки, боль или онемение конечности. Те же проявления могут свидетельствовать о сахарном диабете, их вызывает нейропатия (повреждение одного или нескольких нервов периферической нервной системы. — Прим. ред.).

Кроме того, нейропатия сопутствует некоторым другим неврологическим недугам, а еще хронической интоксикации, в частности алкоголем. Покалывание в этом случае говорит о повреждении периферических нервов, подчеркнула Волгина. При стенокардии этот симптом также сопровождается болью за грудиной.

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