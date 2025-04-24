В Москве ожидают появление вирусного энцефалита

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Пока в столице не находили передающих заболевание клещей, но в соседних регионах уже есть случаи.

Фото, видео: © РИА Новости/Денис Абрамов; 5-tv.ru

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В Москве могут появится клещи, которые переносят энцефалит. Как выяснили «Известия», пока укусов таких насекомых в столице зафиксировано не было, но в ближайших регионах уже есть случаи заражения.

Энцефалит — самая опасная инфекция, которую переносят клещи. Она парализует центральную нервную систему. Может привести к тяжелым последствиям — параличу, нарушению сознания и коме.

Уровень смертности от этого заболевания доходит до 40%. Специалисты настоятельно рекомендуют делать прививки и в случае укуса обязательно сдавать клещей на проверку.

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