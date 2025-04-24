В Москве ожидают появление вирусного энцефалита

В Москве могут появится клещи, которые переносят энцефалит. Как выяснили «Известия», пока укусов таких насекомых в столице зафиксировано не было, но в ближайших регионах уже есть случаи заражения.

Энцефалит — самая опасная инфекция, которую переносят клещи. Она парализует центральную нервную систему. Может привести к тяжелым последствиям — параличу, нарушению сознания и коме.

Уровень смертности от этого заболевания доходит до 40%. Специалисты настоятельно рекомендуют делать прививки и в случае укуса обязательно сдавать клещей на проверку.