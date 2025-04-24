Сервисы заблокировали 190 тысяч электросамокатчиков в России

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 22 0

Также были выписаны более 26 тысяч штрафов.

Сервисы заблокировали 190 тысяч электросамокатчиков в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Крупнейшие компании проката электросамокатов в России с начала сезона заблокировали 190 тысяч пользователей выписали более 26 тысяч штрафов. Об этом сообщает ТАСС.

«С начала сезона крупнейшие кикшеринги МТС Юрент, Whoosh и Яндекс Go выписали 26 640 штрафов и заблокировали 190 000 пользователей в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году таких штрафов и блокировок было в четыре раза меньше за этот же период. Это могло произойти из-за нарушений увеличения спроса на прокат электросамокатов, отметили в российских сервисах кикшеринга.

Кроме того, за последний год точность отслеживания нарушений стала гораздо выше.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге рассмотрят три судебных иска к кикшеринговым компаниям. Истцы пострадали в результате наезда самокатчиков и требуют компенсаций.

В каждом случае пользователи арендованных электросамокатов на полной скорости сбивали пешеходов. В результате все они получили тяжелые травмы. Теперь пострадавшие требуют возместить им расходы на лечение, а также компенсировать моральный ущерб. В общей сложности, речь идет о сумме более чем три миллиона рублей. Шансы на победу оценил корреспондент «Известий» Валерий Кузнецов.

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