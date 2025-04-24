Вопрос закрыт: Кремль поддержал заявление Трампа о Крыме

Также там оценили посреднические усилия США в разрешении конфликта на Украине.

Слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина утратила Крым много лет назад, полностью соответствуют позиции России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и с тем, что мы говорим уже давно», — отметил он во время брифинга.

Песков подчеркнул, что для Киева вопрос принадлежности Крыма уже закрыт и не подлежит обсуждению. Он также добавил, что Россия высоко ценит посреднические усилия США в разрешении конфликта на Украине и сама стремится к установлению мира.

Ранее, 23 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина утратила Крым много лет назад, и обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что его отказ признать Крым частью России мешает мирному урегулированию конфликта.

Трамп также отметил, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией, с которой договоренности практически достигнуты.

Украинская сторона категорически отвергла предложение США признать Крым российской территорией, заявив, что это нарушает их якобы конституцию и является «красной линией» в переговорах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков назвал условия завершения конфликта на Украине.