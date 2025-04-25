НАТО увеличит военные расходы на фоне заявлений Трампа о переговорах с Россией

НАТО готовится увеличить военные расходы. Они составят свыше 3% от валового внутреннего продукта. Генеральный секретарь альянса заявил, что Россия якобы представляет долгосрочную угрозу. О наращивании военной мощи блока заявил Марк Рютте после встречи в Вашингтоне. А президент США Дональд Трамп, напротив, отметил готовность России к мирным переговорам. Он подчеркнул, что наша страна уже пошла на весомые уступки.

«Какие уступки предложила Россия, чтобы приблизить мир?» — спросил главу США один из журналистов.

«Прекращение боевых действий и то, что Россия не претендует на всю страну, это уже серьезная уступка», — ответил Дональд Трамп.

Американский лидер также заявил о прогрессе в урегулировании украинского конфликта. И анонсировал важные встречи в ближайшее время.