Не говорила никому: от чего умерла звезда сериала «Тропиканка» Лусия Алвес

Легенда бразильского телевидения была горячо любима российским зрителем.

Бразильская актриса Лусия Алвес умерла от рака поджелудочной железы в 76 лет. Ее не стало 24 апреля, об утрате рассказала подруга и коллега звезды Бет Гулар. Она написала в личном блоге об уникальном таланте Алвес, ее большом творческом пути — только последние несколько лет артистка не снималась в новых проектах.

«Она оставила свой след на бразильском телевидении. Покойся с миром, дорогая Лусия, пусть Бог примет тебя в своем мире. Мои соболезнования родным и близким», — заключила Гулар.

Как выяснилось, об онкологии актриса предпочитала не распространяться. Болезнь она не обсуждала ни с журналистами, ни с поклонниками, хоть и вела соцсети. Перед завершением карьеры Алвес появлялась на экранах в эпизодах. В числе последних работ небольшие роли в картинах «Одна роза с любовью» (2010), «Редкое сокровище» (2013) и сериале «Республика Перу» (2015–2016).

Лусия Алвес прославилась, сыграв в популярных телевизионных новеллах «Суррогатная мать», «Тропиканка», «Шипы и розы» и других. Она была замужем за Фредом Шеляйзингером, у пара воспитала единственную дочь.

Ранее 5-tv.ru писал о другой известной актрисе, побежденной онкологией. Звезда «Беверли-Хиллз 90210» Лар Парк-Линкольн перенесла 17 операций, но так и не справилась с болезнью.