Деми Мур надела на красную дорожку украшения российского бренда

Незадолго до триумфа на гала-вечере 62-летняя актриса была признана самым красивым человеком 2025 года.

Голливудская актриса Деми Мур надела на гала-вечер Time 100, посвященный ежегодному рейтингу «100 самых влиятельных людей», украшения бренда, имеющего российские корни. Об этом пишет РБК Life.

Появление актрисы на красной дорожке произвело фурор. Мур надела жемчужное струящееся платье Gap от модельера Зака Позена, на плечи накинула блейзер в тон. Особого внимания удостоились украшения бренда Shiphra, у которого, к слову российские корни. На актрисе сверкали серьги из белого золота с выращенными в лаборатории бриллиантами, кольцо с бриллиантами до 10,7 карата, и усыпанный драгоценными камнями браслет.

Незадолго до триумфа на гала-вечере Time 100 62-летняя Деми Мур была признана журналом People самым красивым человеком 2025 года и попала на обложку майского номера.

В этом году актриса пожинает плоды многолетнего труда в Голливуде. Она была номинирована на «Оскар» за главную женскую роль в боди-хорроре «Субстанция».

Ранее, писал 5-tv.ru, друзья Деми Мур рассказали, через что она прошла в процессе развода с Эштоном Катчером и как он повлиял на ее ментальное здоровье.