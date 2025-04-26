Во Франции выставят на торги саблю Наполеона

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 26 0

Аукцион состоится 22 мая.

Во Франции выставят на торги саблю Наполеона

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Сабля, которая принадлежала императору Франции Наполеону I, впервые будет выставлена на аукцион во Франции. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на заявление аукционного дома Drouot, где будут организованы торги.

«Бонапарт, в то время первый консул, заказал эту саблю между 1802 и 1803 годами у Николя-Ноэля Буте, директора Версальской мануфактуры, признанного величайшим аркебузиром своего времени», — говорится в заявлении.

Это личное оружие Бонапарта, которое было с ним вплоть до самого конца правления. После отречения от престола он передал саблю одному из своих приближенных соратников Эмманюэлю де Груши. С 1815 года предмет хранился у потомков маршала. Теперь его собираются выставить на публичные торги.

В агентстве отметили, что стоимость лота оценивается от 700 тысяч до одного миллиона евро. Аукцион состоится 22 мая.

При этом, дом Drouot уточнил, что в свое время Наполеон заказал две сабли. Вторая хранится в Эрмитаже в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что скрипку итальянского ремесленника Антонио Страдивари продали в Нью-Йорке за 11,25 миллиона долларов.

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