Представители правительства Германии не могут препятствовать участию Сергея Нечаева, посла России в ФРГ, в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Об этом 24 апреля заявил Йорг Урбан, лидер партии «Альтернатива для Германии» в парламенте Саксонии.

«Во время Второй мировой войны Красная армия заплатила самую большую цену кровью. Мне совершенно не понятно, как Министерство иностранных дел может советовать не разрешать представителям России присутствовать на памятных мероприятиях», — написал Урбан на своей странице в соцсети X.

Кроме того, он подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский следует идеям Степана Бандеры, который был лидером «Организации украинских националистов» (ОУН, деятельность запрещена в Российской Федерации).

Депутат ландтага Бранденбурга, руководитель фракции «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) Нильс-Олаф Людерс выразил возмущение по поводу позиции Министерства иностранных дел Германии, которое не рекомендует приглашать представителей России на мероприятия, посвященные 80-летию окончания Второй мировой войны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий историк отметил значимость встречи на Эльбе в 1945 году.