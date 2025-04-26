Хаотичный и пугающий: американцы негативно оценивают работу Трампа на посту

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

NYТ: Американцы назвали деятельность Трампа на посту президента США пугающей

NYT узнала о негативной оценке американцами работы Трампа на посту президента СШ

Фото: Reuters/Guglielmo Mangiapane

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По мнению избирателей, их лидер не в силах понять проблемы обычных людей.

Большая часть американцев считают, что деятельность президента США Дональда Трампа сумбурная и пугающая. Такой вывод следует из опроса газеты The New York Times (NYT).

«Бурные первые месяцы правления Трампа большинство избирателей считают „хаотичными“ и „пугающими“ — даже многие из тех, кто одобряет его работу», — сказано в публикации издательства.

Избиратели считают, что Трамп не в силах понять проблемы обычных людей. Общество недовольно его лидерством, главу США одобряет лишь 42%. Для президента в начале срока это исторически низкий показатель, отмечает газета.

Среди опрошенных 54% считают, что Трамп «превышает свои полномочия». Среди них 16% республиканцев и 62% — независимых избирателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что США ограничили помощь Украине в кибербезопасности. В течение последних пяти лет Агентство США по международному развитию (USAID) выделило более 200 миллионов долларов в поддержку Украине. Средства шли на обучение, поставку оборудования и программного обеспечения.

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