Путин и Уиткофф не обсуждали возобновление авиасообщения России с США

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 23 0

Песков: Путин и Уиткофф не обсуждали возобновление авиасообщения России с США

В Кремле опровергли обсуждение авиасообщения с США на переговорах с Уиткоффом

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Цель визитов спецпосланника Трампа — наиболее подробно донести позицию России до американской стороны.

В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа не поднимался вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Штатами. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости».

«Нет», — ответил он на вопрос о возобновлении авиасообщения.

Встреча Уиткоффа и Путина состоялась 25 апреля в Кремле. Переговоры шли три часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что президент обсудил с представителем Трампа условия возобновления прямых контактов между Москвой и Киевом.

Песков объяснил, что Уиткофф приезжает в Москву с сообщениями от Трампа, а в Вашингтон возвращается с ответами от Путина. Эти визиты — челночная дипломатия, подобный формат позволяет подробно донести позицию России до американской стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что РФ не обсуждает детали переговоров публично, как это делает Зеленский. Министр иностранных дел России предложил журналистам обратиться к Зеленскому за комментариями.

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