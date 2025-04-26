Путин и Уиткофф не обсуждали возобновление авиасообщения России с США

Цель визитов спецпосланника Трампа — наиболее подробно донести позицию России до американской стороны.

В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа не поднимался вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Штатами. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с «РИА Новости».

«Нет», — ответил он на вопрос о возобновлении авиасообщения.

Встреча Уиткоффа и Путина состоялась 25 апреля в Кремле. Переговоры шли три часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что президент обсудил с представителем Трампа условия возобновления прямых контактов между Москвой и Киевом.

Песков объяснил, что Уиткофф приезжает в Москву с сообщениями от Трампа, а в Вашингтон возвращается с ответами от Путина. Эти визиты — челночная дипломатия, подобный формат позволяет подробно донести позицию России до американской стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что РФ не обсуждает детали переговоров публично, как это делает Зеленский. Министр иностранных дел России предложил журналистам обратиться к Зеленскому за комментариями.