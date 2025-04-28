Точные удары: ВС РФ разгромили технику ВСУ на южнодонецком направлении

Украинские боевики потеряли не только оружие, то и живую силу.

На южнодонецком направлении спецоперации российские военные уничтожили бронетранспортер ВСУ. В районе населенного пункта Богатырь бойцы группировки войск «Восток» выследили и поразили бронемашину М113 натовского производства. С помощью техники боевики пытались доставить подкрепление на передовую.

На кадрах с разведывательного беспилотника видно, как бронетранспортер атакуют сразу несколько FPV-дронов. Парой точных ударов наши операторы обездвижили цель, а затем уничтожили — с экипажем и десантом.

А в районе Часова Яра наши бойцы разгромили склад боеприпасов ВСУ. Цель обнаружили во время воздушной разведки. Поразить ее удалось при помощи квадрокоптера, оборудованного системой сброса боеприпасов. Кроме того, ударом беспилотника-камикадзе российские военные разрушили блиндаж украинских боевиков.