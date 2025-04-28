Совет по развитию пивоваренной отрасли появился в России

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 21 0

Его создали по инициативе компании «Балтика».

В России создали Совет по развитию пивоваренной отрасли

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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В России создали экспертно-консультационный совет по развитию пивоваренной отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Балтика».

«По инициативе пивоваренной компании „Балтика“ создан экспертно-консультационный совет, главной задачей которого является объединение представителей пивобезалкогольной отрасли и экспертов в различных областях с целью формирования благоприятных условий для развития индустрии на территории РФ», — говорится в сообщении.

Уточняется, что президент «Балтики» Таймураз Боллоев возглавил экспертно-консультационный совет. Также в состав вошли генеральный директор «АБ Инбев Эфес» Николай Тюрников и председатель правления ассоциации виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев.

По мнению Боллоева это поможет внести изменения в сферу, поскольку имеются проблемы. К примеру, нет единой государственной политики для пива.

«В настоящее время в сфере производства пивоваренной продукции отсутствует сбалансированная государственная политика, нет ни одного документа стратегического планирования, определяющего развитие отрасли, включая ее сырьевую базу, на среднесрочную и долгосрочную перспективу», — отметил Боллоев.

Поэтому совет собирается заняться формированию предложения по внесению изменений в пивобезалкогольной сфере. Кроме того, назрела необходимость в объединении для дальнейшего совместного продвижения во многих направлениях.

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