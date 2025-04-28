Встреча льда и пламени: астропрогноз для всех знаков зодиака на май 2025 года

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, чего стоит ждать от наступающего мая: когда проводить финансовые сделки, а когда — погружаться в любовные авантюры.

С начала мая кармическая планета Плутон, отвечающая за перерождение и внутреннюю трансформацию, становится ретроградной. Сильнее углубляются процессы очищения от отживших форм существования. От каждого потребуется делать выбор в пользу неочевидных путей решения жизненных задач и проводить регулярный анализ собственных ошибок.

Большую часть месяца Солнце располагается в Тельце, способствуя обеспечению материальной базы, началу разного рода предприятий, проведению разноплановых финансовых операций и сделок, в том числе связанных с недвижимостью и имущественными вопросами.

Усиливаются художественные и творческие наклонности. Наличие гармоничных аспектов делает это время удачным для оздоровления, совершения крупных покупок, заключения контрактов, трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице. Многие ощутят потребность в свободе и независимости, желание уйти от общепринятых норм и поддаться духу авантюризма, проявить индивидуальность и оригинальность.

С 20 мая Солнце начинает проливать свет на знак Близнецы. Происходит интеллектуальный всплеск и поиск новых информационных источников. Теперь преобладает подвижность, любознательность и режим многозадачности. Благодаря смекалке и проворству можно найти выход из самых сложных ситуаций.

Готовьтесь в это время узнать максимум полезной информации и успеть сделать как можно больше дел. Действуйте смелее в брокерской, издательской, торговой и посреднической деятельности, малом бизнесе и рекламных кампаниях, предоставлении информационных, репетиторских и транспортных услуг. Открываются возможности для самореализации, желание обучаться и обучать.

Поддержка Плутона приведет к завоеванию внимания окружающих, росту популярности и известности. Не пренебрегайте родственными связями и добрососедскими отношениями. Наше природное любопытство будет удовлетворять Меркурий, ловко перемещаясь из знака в знак, из стихии в стихию.

Первая декада проходит под эгидой огня и неутомимого Овна. Ум работает на полную мощность. Широта взглядов и хорошие коммерческие способности помогают продвигать проекты, договариваться и вовремя реагировать на ситуацию в деловом мире. Поток идей, мыслей и мнений увеличивается, также как и склонность к поспешным выводам. Разумнее будет периодически сбавлять скорость, обдумывая все «за» и «против».

С 10 мая импульсивность Меркурия сменяется невозмутимостью и рассудительностью Тельца. Влияние Земли пробуждает взвешенность при принятии решений. Склонность к конфликтам отступает. В первую очередь встает необходимость предоставить доказательства своих выводов. Интересует конкретная информация, в основном касаемо возможности заработать. Это хороший период для расчетов и отчетов, мелкой и нудной умственной работы, накопления знаний.

Напряженный аспект Плутона и Марса провоцирует на доминирование своего мнения, склоняет к использованию информации для манипулирования другими. В плюсе это можно использовать для изучения сложных психологических тем, влияния через слова и тексты на большое количество людей, способность быстро действовать. Соединение с Ураном усилит потребность в пище для ума и стимуляции мозга, проявится интерес к технике и технологиям, способность нестандартно решать сложные задачи. В это время хорошо общаться по интересам и находиться в компаниях единомышленников.

26 мая Меркурий войдет в знак своей силы — воздушные Близнецы. Усиливается интеллектуальная динамика. Важно быть хорошо информированным и эрудированным. Эффективное время для учебы, изучения иностранных языков, самообразования, защиты дипломных работ и диссертаций, торговли и коммерческой деятельности, развития малого и среднего бизнеса, изучения и применения на практике психологии, медицины, бухгалтерского дела, прохождения курсов бизнеса и предпринимательской деятельности.

Удовольствие принесут экскурсионные поездки, велопрогулки или пробежки на свежем воздухе. Для желающих совершить выгодные и надежные покупки, следует обратить внимание на гаджеты, компьютеры и оргтехнику, велосипеды, стройматериалы, товары для офиса, часы, парфюмерию, а также статусные аксессуары. Все, что нам нравится и привлекает, проявлено Венерой в том же динамичном Овне.

Женщинам особенно хочется быть сильными и яркими. В имидж можно добавить насыщенные цвета и аксессуары из металла. Вдобавок, женская энергия активируется страстными мужскими планетами и зажигается, когда ее завоевывают. Будьте инициативны в отношениях. Дамы оценят настоящие мужские поступки, смелость и напор. Мужчины же ждут от спутниц яркого проявления чувств.

Поэтому позвольте проявиться природному магнетизму и сексуальной энергии. Не стоит бояться кардинальных изменений касаемо личной жизни и деловых отношений. Популярность и прибыль приносят проекты, освещающие темы спорта и политики, мира моды и красоты.

12 мая Полнолуние затрагивает ось ресурсов Телец — Скорпион. Финансовая тема очень актуальна — вложения, покупки, продажи, удержание и приумножение нажитого. Усиливается желание тактильного контакта, глубоких и сильных эмоций, настрой на комфорт и уютный быт. Не рекомендуется делать операции и переедать.

Мужской принцип в этом месяце являет харизматичный Марс во Льве. Будучи показателем сексуальности, он намерен проявлять страстность в близких отношениях. Огненная стихия еще более усилит активность и предприимчивость, уверенность в себе и щедрость, даст возможность свернуть горы в бизнесе, спортзале или на пути самосовершенствования. Проведение презентаций, конкурсов, спортивных мероприятий оправдают ваши ожидания.

25 мая значимое астрологическое событие — переход «владыки времени и кармы» Сатурна в знак Овен. Встречаются два противоречащих друг другу начала — лед и пламя. Это дает на выходе дерзновенный поиск, располагает к напряженной борьбе и конкуренции. Возможность победить дается, проявив мужество, принципиальность и терпение. Действовать придется самостоятельно, опираясь на личный опыт и персональную позицию.

К концу месяца мы наблюдаем очередной парад планет. На этот раз в секторе Близнецов. 27 мая, в день Новолуния, Луна встречает также в Близнецах. Можно с легкостью делиться мыслями и мнениями с окружающими и рассчитывать на взаимопонимание.

Обеспечьте себе максимальное разнообразие дел, откройтесь переменам и спонтанному развитию событий. Однако, постарайтесь обойтись без суеты и хаотичности в делах. Психика в это время может быть нестабильной, а внимание рассеянно и легко переключается с одного на другое.

Хорошо в эти дни посещать соляные пещеры, делать ингаляции и массаж тела с аромамаслами, питательные маски для рук. И помните, что позитивное общение — залог хорошего настроения.

Воспользуйтесь рекомендациями звезд и направьте мощный энергетический ресурс данного периода себе во благо — сделайте ставку на разноплановое развитие, чтобы лучше понять себя, раскрыть таланты и мотивации.