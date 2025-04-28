«Чужды чувства морали»: мать Яниса Тиммы впервые высказалась о смерти сына

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 48 0

Родители Яниса Тиммы уверены в причастности Анны Седоковой к гибели спортсмена

Мать Яниса Тиммы впервые высказалась о трагедии с сыном

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Спортсмен ушел из жизни в конце 2024 года.

Мать покойного баскетболиста Яниса Тиммы, Аушма Тимма, впервые высказалась после ухода сына из жизни. Родительница винит в случившейся трагедии бывшую супругу спортсмена певицу Анну Седокову. Об этом написали 7Дней.ru.

Долгое время Аушма Тимма никак не комментировала уход баскетболиста из жизни. Однако недавно она зарегистрировалась в соцсетях и решила рассказать, что думает по поводу смерти Яниса.

По мнению мамы спортсмена, неправильный выбор женщины разрушил жизнь ее сына.

«Пять лет рядом с человеком, который заставил моего сына поверить в свою любовь, огромную и безбрежную как океан, а сам носил маску и которому были чужды истинные чувства морали и человечности», — написала она в блоге.

Аушма отметила, что Седокова забрала лучшее, что было у баскетболиста.

«Эти отношения разрушили не только его мечты и карьеру. Они разрушили его как личность. Забрали все, что он создавал 32 года. Все, ради чего он жил», — заявила она.

Янис Тимма ушел из жизни в конце 2024 года. Его близкие уверены, что причиной трагедии послужило давление со стороны экс-жены Анны Седоковой. К тому же после смерти спортсмена у родственников и исполнительницы случился скандал на основе предположений первых. Отец баскетболиста был уверен, что Седокова не проявляла любовь к его сыну и использовала того в личных интересах.

При этом сама певица сообщила, что оставляет попытки оправдания перед фанатами и друзьями бывшего избранника.

Ранее, писал 5-tv.ru, Седокова дала первое интервью после смерти Тиммы.

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