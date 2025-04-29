«Свет Великой Победы»: на Мамаевом Кургане прошло памятное лазерное шоу

На монументе «Родина-мать зовет» ожили кадры военной хроники.

На Мамаевом Кургане в Волгограде этой ночью показали грандиозное лазерное шоу «Свет Великой Победы».

На монумент «Родина-мать зовет» при помощи световой проекции вывели кадры кинохроники о героях и ключевых моментах Великой Отечественной войны. А после отгремел праздничный салют.

Акцию проводят в Волгограде уже девять лет. В этом году ее зрителями стали представители свыше двух десятков стран: участники международного форума «Великое наследие — общее будущее».