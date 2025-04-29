Для избранных? Почему Лепс не пригласил Агаларова на свадьбу

Артист планирует узаконить свои отношения с Авророй Кибой летом 2025 года.

Народный артист РФ Григорий Лепс не пригласил певца Эмина Агаларова на свадьбу, потому что торжество пройдет в закрытом формате для избранных гостей. Такое предположение Эмин высказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на большом сольном концерте Стаса Михайлова в честь его дня рождения.

«Кстати, еще не приглашал. Может, это будет закрытое мероприятие», — сказал Агаларов.

Лепс планирует сыграть свадьбу со своей 19-летней избранницей Авророй Кибой летом 2025 года. По словам артиста, мероприятие действительно будет закрытым, в списке гостей нет представителей шоу-бизнеса. Главное для Лепса — венчание. Официальная регистрация брака мало интересует его.

К слову, Агаларов заявил, что музыка для него вторична, а главная страсть в жизни — юмор. Эмин очень хотел бы попасть в «Stand Up», но дорогу туда ему перекрыл Гарик Харламов.

«Я вообще больше про юмор, чем про музыку. Я плохо пою, но хорошо шучу. Я с Гариком все время говорю. А он говорит мне: «Ты старый слишком. И толстый. В отличие от меня», — шутит Эмин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Эмин Агаларов о расставании с Аленой Гавриловой.