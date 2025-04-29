«Придется работать»: сына Паши Техника отправят в реабилитационный центр

По мнению матери мальчика, эти меры необходимы, чтобы он не остался травмированным и закрытым.

Сына рэпера Паши Техника Ивана отправят в реабилитационный центр для подростков из-за смерти отца. Об этом рассказала мама мальчика Ева Карицкая в своем Telegram-канале.

«Придется работать с ним, и они будут обсуждать папу, которого уже нет. Дабы ребенок не остался травмируемым и закрытым», — объяснила Карицкая.

Иван начнет посещать специалиста сразу после возвращения в Москву. Ранее он вместе с мамой находился в Таиланде. Ева показала ему место смерти Техника и рассказала о случившемся, чтобы помочь пережить потерю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Паша Техник предчувствовал свою смерть. Рэпер всю жизнь страдал от одиночества, хотя у него была семья и множество поклонников. Техник не планировал уход из жизни, но чувствовал, что это скоро случиться. Его коллега Птаха рассказал, что Павел был добрым человеком, которого сгубила депрессия и наркотики.

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