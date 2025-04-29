Рокот над поселком: «Русские витязи» прошли в парадном строю в небе над Идрицей

Свою воздушную программу летчики представили в честь предстоящего Дня Знамени Победы.

Сегодня в центре внимания — небольшой поселок в Псковской области. Там вспоминают подвиг бойцов знаменитой Идрицкой дивизии. Именно они в 1945-м водрузили над поверженным Рейхстагом флаг, который стал Знаменем Победы и одним из главных ее символов. Корреспондент «Известий» Максим Облендер прикоснулся к истории.

Рокот раздается над маленьким поселком. Фигуры высшего пилотажа в исполнении «Русских витязей». От крыла до крыла у самолетов расстояние всего в метр. Бочка, кобра, синхронные развороты и, конечно, яркая точка — праздничный салют.

Региональный праздник, но мирового значения. 80 лет назад над Рейхстагом взметнулось алое «Знамя Победы» — штурмовой флаг 150-й Идрицкой дивизии. И именно здесь, на Псковской земле установлен монумент флагу, с которым и сегодня наши бойцы идут в бой, освобождая территории Донбасса.

Боец с позывным «Бойка» привез знамя с автографами его однополчан для музея СВО. Сам из Идрицы, когда мобилизовали брата в сентябре 1922-го, пошел вместе с ним.

«Здесь автографы моих товарищей 6-й штурмовой роты. Основная часть — погибших. Для меня этот праздник — большая честь. Я представляю Идрицу, тем более флаг Победы — это Родина идрицкая. Я горжусь этим», — заявил военный с позывным «Бойка».

В этом бойцы СВО берут пример с ветеранов ВОВ. Для каждого военные годы даже спустя 80-лет — трагедия.

«Отец был военный офицер, его отправили на границу в Подмосковье, а нас с матерью отправили в Алтайский край. Мама там работала», — рассказала Валентина Козьякова.

«Немцы заняли наш дом, а папина сестра ударила немца, ее сразу в псковскую тюрьму посадили. А наша семья ночью бежала и попала под немецкую облаву», — вспоминает Раиса Кузина.

Красные розы и гвоздики ложатся к монументу. Флаг увековечили в камне три года назад. Объявили сбор, так что мемориал стал поистине народным. Добавили орудие, которое участвовало во взятии Берлина, а к 80-летию Победы здесь появился макет Рейхстага, как положено, увенчанный знаменем, и советская реактивная система залпового огня, легендарная «Катюша» — подарок белорусской делегации.

А вот артистов из Китая зрители увидеть не ожидали.

«Я выбрал две знаковые для меня песни. „Подмосковные вечера“. Первый город, который я посетил в России, — это Москва. А еще спел „Красная Армия всех сильней“, потому что знаю о величии российской, ну и, конечно, китайской армии», — заявил эстрадный артист Китая Ван Хао.

Выступление проходит и в рамках форума «На том стоим», который идет на псковской земле. Делегации России, Великобритании, Белоруссии, Сербии, Италии и Канады говорили о важности сохранения памяти.

«Знамя Победы» объединяет наши государственные флаги, то есть нужно под одним флагом проводить любое мероприятие. Наверное, то, что нужно, и то, что нас объединяет, — здесь», — заявил председатель витебского облисполкома Александр Субботин.

Особенно сильно звучат эти слова, когда нацистские преступления вновь можно видеть в соседней для наших стран Украине.

Традиционно больше всего фотографий — у трофейного оружия и техники. Американские и украинские боевые машины, гаубица. Поверженные и неподвижные. Как очередное доказательство того, что Красная армия и сегодня всех сильней, и того, что Победа, как и 80 лет назад, будет за нами.