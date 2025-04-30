Каждый малыш растет и развивается в своем темпе. Однако порой сравнить его с другими — не лишняя мера.

Мамам тоддлеров регулярно приходится отбиваться от чужих ожиданий. Родственники, коллеги, друзья и другие мамы с детской площадки — все хотят поделиться знаниями, сравнить малыша с другими, найти талант или наоборот задержку в развитии. Хочется просто наблюдать за тем, как растет кроха и радоваться его победам без советов со стороны. Но порой действительно стоит присмотреться и сравнить чадо с ровесниками. И в случае заметного отставания вовремя обратиться к специалисту.

Логопед-дефектолог с 24-летним стажем Оксана Борщева назвала десять способов самостоятельной диагностики проблем речи ребенка, их можно провести в домашних условиях. В первую очередь важно еще раз признать, что все дети индивидуальны. Но от необходимости контролировать ситуацию родителей это не освобождает. Понаблюдайте за речью малыша в быту.

«Сравните его речь с нормами, обратите внимание на ровесников — как они в этом возрасте уже разговаривают. Слушайте фразы ребенка. Предложения должны уже формироваться с двух лет. То есть в два года ребенок говорит уже полноценно слова, в два с половиной — формирует фразу из двух слов, к трем годам это фраза из трех-четырех слов», — объяснила эксперт.

Далее постарайтесь оценить уровень понимания речи. Это несложно. Нужно просто давать ребенку простые бытовые инструкции — просите что-то принести, но не сопровождайте просьбу жестами и не указывайте на предметы и не используйте активную мимику. Произносите только фразу, а затем сопоставляйте с результатом. Все понял и подал нужную вещь — отлично. Засомневался, застыл в растерянности, принес что-то другое — возможно, коммуникация не сработала.

Дальше следите за произношением, если ваш ребенок уже разговаривает. Следите, не пропускает ли он звуки, не заменяет ли их какими-то другими. Это станет эдаким тревожным звоночком и поводом привести чадо к логопеду. Не забывайте оценивать словарный запас и замечать (а может, даже записывать) появление в речи новых слов и их сочетаний.

«Употребляет ли ваш ребенок прилагательные? Говорит ли он, что этот заяц пушистый? Понимает ли он, что такое „гладкий“ или что такое „шершавый“? В зависимости от возраста, конечно», — поясняет Борщева.

Логопед советует также наблюдать за развитием мелкой моторики. Может ли ребенок собирать какие-то мелкие предметы с пола? Может ли сортировать эти предметы? Оценивайте чистоту речи именно по ошибкам. Почему не получается произнести определенную фразу? Не говорит ли ребенок повторами, не запинается ли? Обратите внимание и на то, как дышит ваш ребенок. Правильно — носом, а не ртом. Разумеется, крайне важно слушать вопросы крохи и непременно на них отвечать.

«Ребенок — это большой почемучка. К трем годам он должен вас просто засыпать вопросами. Конечно же, оценивайте, насколько ваш ребtнок понимает других детей, насколько он играет, коммуницирует и стремится к этой коммуникации», — заключила специалист.

Чем раньше родители замечают отставание, тем легче профессионалам проводить коррекцию. Зачастую сложности в обучении являются последствиями запущенных проблем раннего детства. Ранее 5-tv.ru также рассказывал, почему дети не выговаривают звук «р» и как модно это исправить.