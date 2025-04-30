ФСБ опубликовала рассекреченные документы о смерти Гитлера
ФСБ рассекретила показания личного камердинера Гитлера о его смерти
Фото, видео: DPA/ТАСС; 5-tv.ru
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Глава Третьего рейха свел счеты с жизнью 30 апреля 1945 года в Берлине, окруженном советскими войсками.
ФСБ рассекретила малоизвестные материалы о смерти Гитлера. Среди документов в том числе показания личного адъютанта фюрера Отто Гюнше и камердинера Гейнца Линге. Он первым зашел в апартаменты фюрера после его самоубийства.
Линге сделал контрольный выстрел в голову принявшего яд Гитлера, чтобы героизировать его смерть — 5 мая 1945 года в саду Имперской канцелярии сотрудники СМЕРШа нашли в воронке от авиабомбы сильно обгоревшие трупы мужчины и женщины.
То, что это именно Гитлер и его подруга Ева Браун, подтвердили помощница личного зубного врача Гитлера Кете Хойзерман и зубной техник Фриц Эхтман. Каждому из них, как указано в документах, предоставили для опознания челюсти.
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