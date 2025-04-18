Майский набор: каким шашлыком начать сезон пикников в 2025 году

Из-за начала сезона шашлыков в России подорожала свинина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Цены на мясо выросли в связи с приближением праздников и завершением Великого поста.
С началом сезона пикников в России выросли цены на свинину — самый популярный вид мяса для шашлыков. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев.
Рост цен на свинину — закономерное явление. В 2025 году Великий пост заканчивается в ночь с 19 на 20 апреля. Многие уже сейчас закупают продукты, чтобы начать сезон пикников.
«Цены в магазинах немного подрастают в конце апреля из-за растущего спроса на мясо. Нужно учитывать, что в это время они возвращаются к средним показателям после спада», — сказал эксперт.
Он объяснил, что в период с января по апрель каждого года цены на мясо падают в связи с низкими продажами. В январе так происходит потому, что после каникул и праздников люди начинают покупать гораздо меньше продуктов. Чуть позднее и вовсе наступает Великий православный пост, покупка большого количества продуктов ни к чему.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что названа безопасная доза шашлыка.
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