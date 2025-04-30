«Солнцепек» сжег опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 36 0

Опубликовано видео, как «Солнцепек» сжег опорный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Разведка обнаружила там скопление живой силы противника.

Военнослужащие расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Центр» ударом реактивных термобарических снарядов по опорному пункту ВСУ поддержали наступательные действия штурмовых подразделений на красноармейском направлении. . Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — в материале 5-tv.ru.

Чуть ранее разведка с помощью БПЛА скопление живой силы противника на укрепленных позициях, которые располагались на пути продвижения мотострелков. Это привычная цель для экипажа огнеметной системы «Солнцепек» — применение термобарических боеприпасов позволяет проводить уничтожение живой силы ВСУ, укрывшихся в окопах, укрепленных сооружениях и в легкобронированной технике.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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