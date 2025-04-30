«Позволю себе»: как Волочкова проведет майские праздники

Балерина поделилась, что вся ее жизнь — это творческий процесс.

Народная артистка РФ Анастасия Волочкова в майские праздники собирается посетить русскую баню. Своими планами она поделилась с корреспондентом 5-tv.ru.

Балерина рассказала, что вся ее жизнь — это творческий процесс. Накануне свадьбы дочери Анастасия выступала для военных в Солнечногорске, а сразу после торжества — в центре Москвы.

«У меня каждый день репетиции. Соответственно, майские праздники я проведу в репетиционном периоде. Ну позволю себе еще тоже русскую баню, массаж. Вот такие моменты», — объяснила артистка.

По мнению Анастасии, каждый день — это праздник, а майские выходные — не более, чем повод отдохнуть. Конечно, исключением является День Победы. Другие даты в календаре балерина никак выделять не планирует.

«Не говорю про День Победы, это святое… Мир, труд, май, праздник весны — это повод и возможность у людей просто отдохнуть. Ничего особенного и сверхъестественного у меня происходить не будет», — заключила Волочкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Волочкова хочет вслед за дочерью выйти замуж.