Венгрия получила рекордный объем российского газа через «Турецкий поток»

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Петер Сийярто подчеркнул, что решение обойти украинский маршрут оказалось стратегически верным.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Тимкив; 5-tv.ru

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Венгрия в этом году уже получила рекордные два с половиной миллиарда кубометров российского газа через «Турецкий поток».

Так что решение искать альтернативу украинскому транзиту было абсолютно правильным. В этом уверен глава венгерского МИД Петер Сийярто. На пресс-конференции после переговоров с министром энергетики Турции Сийярто напомнил, что «Турецкий поток» — основная артерия венгерской энергосистемы. Министры говорили о проектах по совместной добыче энергоресурсов. Но журналисты больше хотели слышать мнение Будапешта о возможном вступлении Украины в Евросоюз.

«Мы отвергаем идею сверхбыстрого принятия Украины в Евросоюз, потому что мы считаем, что венгерский рынок труда окажется наводнен украинской рабочей силой, а украинская мафия будет использовать Венгрию как ворота в Европейский союз», — заявил глава МИД Венгрии.

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