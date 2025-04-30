Президент России Владимир Путин встретился с главой МВД ОАЭ Сейфом Без Заидом Аль Нахайаном, сообщили в Кремле. Российский лидер отметил, что между РФ и ОАЭ очень добрые дружеские отношения.

«Нас с Объединенными Арабскими Эмиратами связывают очень добрые, дружеские отношения», — заявил президент РФ.

На встречу приехал и глава МВД России Владимир Колокольцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин встретился с американским кинорежиссером и сценаристом Оливером Стоуном. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Встреча состоялась на полях просветительского марафона «Знание. Первые», на котором Путин и Стоун ранее выступили с лекциями.