«Настоящий воин»: каким телосложением обладал князь Дмитрий Донской

В РАН заявили, что Дмитрий Донской был высоким и высоким и широкоплечим воином

Останки святого князи Дмитрия Донского свидетельствуют о том, что он обладал редкими для того времени физическими данными. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил вице-президент Российской академии наук (РАН) Николай Макаров.

По его словам, антропологи оценивают рост князя в 175-177 сантиметров, что для Средневековья считается высоким показателем — люди тогда были несколько ниже. Он также заявил, что Дмитрий Донской отличался широкими плечами, и, вероятно, крупным телосложением.

«Он был широкий в плечах, может быть, грузный: саркофаг подтесан изнутри — так что, возможно, он не мог вместить такого мощного человека. Настоящий воин, широкий в плечах и высокий», — подчеркнул Макаров.

Накануне в Архангельском соборе Московского Кремля вскрыли усыпальницу Дмитрия Донского. Исследования подтвердили подлинность останков. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 18 августа провел молебен у мощей святого.

Президент России Путин посетил 20 августа собор, где ему показали саркофаг с обретенными мощами князя. Результаты проведенного исследования во время поездки главе государства предоставил сам Макаров. Позже часть фрагментов поместили в ковчеги для поклонения верующих.

Кроме того, 6 сентября в Москве состоялся общемосковский крестный ход с мощами Дмитрия Донского. Шествие длилось около двух часов, в нем приняли участие тысячи православных.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что частицу мощей благоверного князя отправили в зону специальной военной операции. Ковчег с мощами также доставили на мемориальный комплекс «Саур-Могила» в ДНР.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.