Над Воронежской областью сбили несколько беспилотников

Пострадавших нет.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотников в небе над Воронежской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал глава субъекта.

Исходя из предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Иные подробности не приводятся.

24 апреля Гусев сообщил, что над регионом было уничтожено около десятка вражеских беспилотников.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее, писал 5-tv.ru, житель Брянска погиб в результате ночной атаки дронов ВСУ на город.