«Необходимы, как пресса»: во Франции закрылись пекарни из-за запрета на работу

Решение отобрать у сотрудника выходной в Праздник труда может дорого обойтись руководителю.

Во Франции действует запрет на работу в Праздник труда. В связи с этим все пекарни города оказались закрыты, сообщил телеканал BFMTV.

Без выпечки остались 12 миллионов человек. В их числе туристы, отметил президент Национальной конфедерации пекарен и кондитерских изделий Доминик Анракт.

«Очевидно, я не считаю это нормальным. Тем более что мы думали, что мы необходимы, как пресса и другие профессии», — заявил он.

Из трудового кодекса Франции следует, что 1 мая — обязательный нерабочий день с сохранением заработной платы для всех сотрудников. Стоит отметить, что ни на один другой государственный праздник эти условия не распространяются.

Если руководитель решит пренебречь правилами, ему грозит штраф в размере 750 евро за взрослого работника и 1,5 тысячи евро за несовершеннолетнего.

Воспротивиться закону решил Фредерик Рой. Вместе с двумя сотрудниками, которые также хотели работать, он открыл свою пекарню. После проверки Генеральной инспекции труда бизнесмен может потерять 1,5 тысячи долларов.

«Двое моих сотрудников хотели приехать. Нет причин мешать нам, запрет не оправдан», — заявил Рой телеканалу BFMTV.

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