Предложившая Путину переименовать Волгоград девочка объяснила свою идею

Городскому аэропорту уже присвоено историческое название «Сталинград».

Связь со Сталинградской битвой вдохновила 15-летнюю активистку Регину Султанову предложить президенту РФ Владимиру Путину переименовать Волгоград в Сталинград. Об этом юная жительница региона рассказала в интервью «Известиям. К слову, аэропорту Волгограда уже присвоено историческое название «Сталинград».

«Сталинград в первую очередь связан со Сталинградской битвой. Те страдания, которые были отданы на нашей земле, не должны быть забыты. Я думаю, если переименовать наш город — это будет шаг к победе», — заявила Султанова.

Как рассказала активистка, жители Волгограда разделились на два лагеря: одни считают, что сохранение исторической памяти — достойный повод для переименования города, а другие не хотят перемен, так как привыкли к нынешнему названию.

Глава государства в свою очередь отметил во время своего выступления на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые», что жители города и должны принимать соответствующие решения. Как ранее сообщал 5-tv.ru, при этом Путин подчеркнул, что в изменениях, предложенных Региной Султановой, есть логика.