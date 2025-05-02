США больше не будут посредниками в переговорах между РФ и Украиной

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 27 0

Госдеп заявил об отказе США от роли посредника в переговорах России и Украины

США больше не будут посредниками в переговорах между РФ и Украиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При этом Вашингтон продолжит прилагать усилия для установления мира.

Соединенные Штаты отказались от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной, заявив, что диалог между Киевом и Москвой должен вестись напрямую. Об этом заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс на брифинге.

«Госсекретарь Марко Рубио дал понять, что методы нашего воздействия изменятся, и мы не будем посредниками», — сообщила дипломат.

По словам представителя Госдепа, США, несмотяр на это заявление, все же будут прилагать усилия для установления мира. В Вашингтоне подчеркнули, что теперь инициатива должна исходить от сторон конфликта — каждой из нужно представить и разработать «конкретные идеи о том, как данный конфликт должен закончиться», подчеркнула Брюс.

Ранее вице-президент США Джеймс Ди Вэнс заявил, что первым шагом к разрешению конфликта являются мирные предложения от обеих сторон. Он дал 100 дней на организацию прямых переговоров.

Накане в Госдепе, писал 5-tv.ru, заявили, что Штаты откажутся от участия в переговорах по Украине, если не будет достигнут прогресс — Вашингтон ждет «полного и длительного» прекращения огня.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
Волшебный гороскоп: кто вы из «Гарри Поттера» по знаку зодиака

Последние новости

5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 мая
4:52
США больше не будут посредниками в переговорах между РФ и Украиной
4:39
Волшебный гороскоп: кто вы из «Гарри Поттера» по знаку зодиака
4:00
Следите за здоровьем: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 мая
3:37
Участники боев за Курскую область получили статус ветерана боевых действий
3:12
Флот РФ во взаимодействии с силами ПВО отражает атаку на Севастополь

Сейчас читают

Флот РФ во взаимодействии с силами ПВО отражает атаку на Севастополь
В Москве побит 116-летний рекорд по количеству осадков
Следите за здоровьем: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 мая
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака