«Это служение»: Ирина Пегова дала совет, как отпустить детей во взрослую жизнь

Артистка и сама мама 19-летней дочери.

Отпустить ребенка во взрослую жизнь — это естественный процесс. Об этом рассказала народная артистка России Ирина Пегова 5-tv.ru на премьере спортивной драмы «Финал» с Денисом Шведовым.

В фильме актриса сыграла роль мамы главного тренера сборной России Владимира Алекно. По ее словам, растить будущего спортсмена очень сложно.

«Это очень сложно, это служение. Это или жесткое воспитание, или спортсмен должен быть крайне-крайне удачливый и талантливый, чтобы не надо применять какого-то строгого воспитания. То есть это какая-то проблема. Мне кажется, это очень сложно. Это надо всю жизнь посвятить только сыну или дочке», — ответила Пегова.

При этом у актрисы есть дочь Татьяна, которой 19 лет. Однако у Пеговой не возникает страх перед взрослением ребенка, когда надо отпустить его строить свою собственную жизнь дальше.

«Это такой естественный процесс. Это же само собой происходит», — отметила артистка.

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