«Когда закончились слезы»: со дня гибели военкора Федорчака прошло 40 дней

Могилу журналиста посетили его родные и близкие.

В Крыму родные и близкие посетили могилу военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака, со дня гибели которого прошло 40 дней. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Погода теплая и солнечная, все смогли собраться вместе, но, к сожалению, повод трагичный. Военкор погиб 40 дней назад — 24 марта.

«Конечно не такой мы представляли приезд на родину нашего товарища. Как папа его говорит: «Все замечательно, все хорошо, солнце светит, погода отличная. Все встретились, все рады друг друга видеть, насколько это возможно в такой ситуации, но беда только с поводом», — отметил корреспондент НТВ Даниил Левин.

Люди вспоминают журналиста добрым словом. Приносят много цветов, обложили могилу венками, а служители церкви проводят заупокойное богослужение. На фотографии погибшего закрепили шарф с символикой «Спартака» — команды, за которую он болел.

«Я сейчас увидел наглядную демонстрацию выражения: „когда закончились слезы“. Потому что ни папа его, ни мама уже не плачут. Видимо, это как раз оно и есть: когда ты выплакал все, что только можно», — сказал Левин.

Александр Федорчак погиб в зоне специальной военной операции от удара украинских нацистов 24 марта вместе с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем пресс-группы Александром Сиркели. Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали автомобиль с обозревателями двумя реактивными снарядами HIMARS.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что снимки военного корреспондента «Известий» Александра Мартемьянова представили на выставке «Непокоренные» в московской галерее «Беляево».