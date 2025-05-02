Комитет ООН против пыток обеспокоен информацией о жестоких издевательствах над российскими военнопленными, которые оказались в плену у боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), следует из отчета институции по итогам изучения ситуации на Украине.

«Он (комитет. — Ред.) обеспокоен в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках, <…> жестоком обращении, угрозах, унижениях <…> в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами», — написано в отчете.

Кроме того, ООН обратила внимание на информацию о поверхностном расследовании преступлений ВСУ и националистических батальонов, которые были совершены в ходе боевых действий в Донбассе с 2014 года.

«Комитет подчеркивает, что запрет пыток не допускает отступлений, <…> и никакие особые обстоятельства <…> не могут привлекаться для оправдания пыток», — написано в документе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цензура в «свободной» и «демократичной» Европе приобретает уже абсолютно извращенные черты. Ситуацию в Германии открыто сравнивают с временами официального правления нацистов. В Великобритании — по 30 арестов за сообщения в Интернете каждый день.