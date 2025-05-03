США готовят новые санкции против России

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 391 0

Reuters: США готовят санкции против РФ, чтобы усилить давление на переговорах

США подготовили новые санкции против России

Фото: www.globallookpress.com/Christian Ohde

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По данным источников из администрации, Дональда Трампа, такие меры нужны, чтобы усилить «давление на Москву» при проведении переговоров.

Официальные лица США завершили разработку новых экономических санкций против России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на администрацию президента Дональда Трампа.

Уточняется, что новые санкции подготовлены с целью «усилить давление на Москву» при проведении переговоров.

Ожидается, чтоограничения затронут энергетический и банковский секторы. Также новые санкции затронут, прежде всего, «крупные компании, связанные с природными ресурсами», сказал представитель администрации Трампа.

Совет национальной безопасности США «пытается координировать более строгий набор ограничительных мер против России», пояснил источник агентства, знакомый с ситуацией.

Министерство финансов США, которое применяет большинство экономических ограничительных мер, не ответило на запрос Reuters о комментарии.

Отмечается, что Трамп пока не подписал проект о новых санкциях, и «пока неясно», сделает ли он это.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Госдепе сообщили, что США больше не будут посредниками в переговорах между РФ и Украиной. В Вашингтоне считают, что отныне диалог между Киевом и Москвой должен вестись напрямую.

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