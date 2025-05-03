Крупнейший в России бриллиант «Новое солнце» будет продан на аукционе

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 47 0

«Алроса» выставит на аукцион крупнейший в РФ бриллиант «Новое солнце»

Крупнейший в России бриллиант «Новое солнце» будет продан на аукционе

Фото: Telegram/ALROSA/Alrosa_news

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Возраст минерала оценивается примерно в один миллиард лет.

Алмазодобывающая компания «Алроса» собирается продать на аукционе самый крупный в истории России бриллиант «Новое солнце» весом более 100 карат. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

«Продавать на аукционе», — ответил он вопрос ТАСС о том, что компания собирается в будущем делать с драгоценным камнем.

Фото: Telegram/ALROSA/Alrosa_news

Алмаз редкого цвета Vivid Yellow был обнаружен в арктических условиях. Возраст оценивается примерно в один миллиард лет. Его огранка заняла более двух лет и над ней трудились 15 специалистов. Им предстояло выбрать форму, которая бы наилучшим образом раскрыла цвет и сияние камня. Но вместе с тем перед ними поставили сложную задачу — сохранить его рекордный размер.

Пока компания не назвала начальную цену аукциона и его условия. Кроме того, остается неизвестным дата начала торгов.

Фото: Telegram/ALROSA/Alrosa_news

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ботсване найден один из самых больших алмазов в истории. Его размер составил более двух тысяч карат. На сегодняшний день он уступает лишь знаменитому камню Куллинан, добытому в ЮАР более века назад. Многие из его ограненных осколков были инкрустированы в драгоценные принадлежности короны Великобритании.

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