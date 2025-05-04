Вплоть до лишения зубов: на какую опасную болезнь указывают волдыри и язвы во рту

Стоматолог Шелудкова: волдыри и пузырьки во рту — признак опоясывающего лишая
Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk
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Врач призвала не игнорировать предпосылки серьезного недуга.
Волдыри и язвочки во рту могут быть симптомами опоясывающего лишая. Об этом рассказала врач-стоматолог Виктория Шелудкова в беседе с порталом «Доктор Питер».
Некоторые заболевания вызывают особое беспокойство у людей из-за необычных симптомов. К таким относится опоясывающий лишай или, как его еще называют, оральный опоясывающий герпес, поскольку его возбудителем является именно герпес третьего типа.
К слову, именно он вызывает ветрянку. Но если этим инфекционным заболеванием достаточно переболеть один раз, чтобы приобрести иммунитет, то с лишаем не все так просто. Поскольку периодически возникают рецидивы.
По словам эксперта, провоцирующим возбудителем является переохлаждение, стресс, снижение иммунитета, травмы, а также местное раздражение. Помимо этого, медики обратили внимание, что вирус может появляться чаще с возрастом.
Стоматолог отметила, что опоясывающий лишай путают с молочницей, стоматитом или простым герпесом. Все из-за характерной особенности — волдырей на губах. Однако недуг отличается от всех остальных тем, что он всегда появляется на ходу нервных стволов.
Дело в том, что одна из ветвей тройничного нерва проходит вдоль нижней челюсти, а другая — в верхней части. Поэтому во время вспышки заболевания характерные пузырьки и язвы появляются лишь с одной стороны челюсти или рта.
Высыпания появляются после основных симптомов: недомогание, слабость и боль в полости рта, которую можно спутать с зубной. В течение пяти дней появляются и сами волдыри. Если был затронут нижнечелюстной нерв, то они возникают на языке и деснах нижних зубов. Если пострадал нерв в верхней части, то пузырьки появятся на небе и деснах. Впрочем, любая внутренняя часть рта может быть подвергнута воспалению.
К сожалению, во влажной среде язвы заживают гораздо медленнее, чем с внешней стороны. Это может причинять массу неудобств. Например, боль, из-за которой сложно нормально жевать пищу, обильное выделение слюны и изменение вкуса пищи.
Кроме того, открытые раны — это всегда риск подхватить инфекцию, из-за чего может возникнуть тяжелый пародонтит, остеонекроз и даже потеря зубов.
Другим неприятным моментом является то, что боль может остаться с человеком надолго и стать постоянной. Это наблюдается у 10–18% людей старше 60 лет и у 2% людей моложе 60 лет.
По словам эксперта, важно начать лечение как можно раньше, это снизит риск развития осложнений. Необходимо начать противовирусную терапию в течение 72 часов после вспышки. Обратиться к врачу и принимать назначенные препараты.
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